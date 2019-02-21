Интерпол объявил в международный розыск бывшего главу правления украинского Родовид Банка Дмитрия Егоренко. Банкира обоснованно подозревают в хищениях крупной суммы денег и служебном подлоге.

Об этом передают Украинские Новости.

Согласно судебным материалам, еще 13 декабря 2018 года в генеральный секретариат Интерпола было внесено ходатайство о публикации синего оповещения (так называемая синяя карточка, она предусматривает наведение справок о человеке в интересах следствия - Прим.Ред.) относительно Егоренко с целью установления его фактического местонахождения.

Дмитрий Егоренко, фото: "Коммерсант-Украина"

Кроме того, 7 февраля Печерский районный суд Киева избрал скандальному банкиру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что скандальный земельный участок Родовид банка на Оболони снова хотят пустить с молотка за 3,7 млрд.