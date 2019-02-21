В четверг, 21 февраля, донецкий Шахтер проведет ответный поединок в 1/16 Лиги Европы против немецкого Айнтрахта. Первая встреча команд в Харькове завершилась вничью 2:2, что дает определенные преимущества Франкфурту. "Горнякам" же, для выхода в 1/8, нужна победа или любая результативная ничья начиная от счета 3:3.

Если основное время закончится со счетом 2:2 нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Если же и они не выявят победителя, то команды пробьют серию пенальти.

Играп начнется в 20.00 по киевскому времени и в прямом эфире ее покажет канал Футбол 1. "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции пообещал, что на поле болельщики увидят храбрую команду.

"После предыдущей встречи мы вновь постарались изучить противника, к тому же в нашей игре было много положительных моментов. Айнтрахт в преимуществе, на своем стадионе и с поддержкой болельщиков. Нам просто нужно показывать свою игру. Если Шахтер это сделает, как и всегда, все будет хорошо. Вы увидите храбрую, смелую команду – я постоянно требую этого от футболистов. И тогда все получается", - заявил наш коуч.

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Ранее "Страна" сообщала, что матч Айнтрахт - Шахтер станет рекордным в истории европейских кубков с участием украинских команд.