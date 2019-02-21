С пассажирским лайнером Boeing 787-9 Dreamliner, который принадлежит британской компании Virgin Atlantic, в воздухе произошло необычное приключение. Гигантский самолет на несколько минут превысил скорость звука, которая составляет 331,46 метров в секунду (1193 км/ч).

Самолет летел по маршруту Лос-Анджелеса - Лондон и попал в мощный попутный воздушный поток, что и позволило лайнеру преодолеть звуковой барьер, передает Popular Mechanics.

Лайнер, благодаря воздушному потоку, внезапно ускорился на высоте около 11 км. Из-за этого развил скорость в 800 миль в час (1285 км/ч), в то время как на этой высоте скорость звука обычно составляет 1062 км/ч. И это при том, что крейсерская скорость самолета такого типа составляет 561 милю в час (902 км/ч).

Из-за ускорения лайнер прибыл в столицу Британии на 48 минут раньше намеченного времени.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии лайнер с пассажирами не смог приземлиться из-за урагана Эрика и экстренно ушел на взлет.

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