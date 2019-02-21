Вчера, 20 февраля, пресс-служба Нацполиции распространила информацию о задержании бывшего сотрудника в чине полковника полиции, который организовал фирму по торговле закрытой информацией из полицейских баз.

Как мы узнали от собственных информированных источников в правоохранительных органах, задержанный может быть бывшим руководителем Департамента информационных технологий МВД - то есть ведомства, которое является держателем основных полицейских информационных баз.

Среди них такие известные базы как АРМОР (автоматизированное рабочее место оперативного работника, где содержатся сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности, а также о заявителях или потерпевших в уголовных делах, владельцах зарегистрированного оружия), базы НАИС (аккумулирует данные об автомобилях и их собственниках), Антарес (база адресов и телефонов) и прочие специальные учеты, которые используют в своей работе правохранители.

Спрос на такую информацию был колоссальный хотя бы потому, что при при выдаче крупного кредита в банке, служба безопасности хотела знать о клиенте все. Если бы банковские служащие обратились в Нацполицию с официальным запросом им бы отказали со ссылкой на то, что это персональные данные и раскрывать их можно только с разрешения владельца или в рамках уголовного дела.

То же самое касается и персональных данных правоохранителей (особенно залегендированных сотрудников оперативно-технических служб). Такая информация также пользовалась особой ценностью, так как оппоненты могли подготовить слив компромата, либо же того хуже-навредить имуществу или самому сотруднику правоохранительного органа.

ДИТ МВД - это своеобразный информационный аккумулятор информации, куда даже следователи вынуждены отправлять запросы, чтобы получить информацию к примеру о судимостях задержанного.

Согласно информации пресс-службы Нацполиции масштабы работы бывшего начальника ДИТ, который за вознаграждение привлек к работе действующих работников Департамента из числа бывших подчиненнных был настолько широким, что ему пришлось организовать нечто вроде частного агентства, которое предоставляло клиентам информацию из закрытых баз едва ли не в круглосуточном режиме.

Как сообщалось ранее, отставной полковник полиции, вместе с сообщниками длительное время за деньги предоставляли конфиденциальную информацию и непосредственный доступ к ней персоналу и работникам службы безопасности коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений, благодаря чему он приобрел 9 квартир в столице, которые сдавал в аренду.

"Часть из них была куплена до выхода на пенсию, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялась им и во время пребывания на службе в органах", - комментируют в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Во время 58 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов в служебных кабинетах сотрудников полиции, а также работников банков, предприятий и контор были изъяты разнообразная оргтехника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, боеприпасы и деньги в отечественной и иностранной валюте.

Сейчас следователи вручили подозрения шестерым участникам преступной группы по ч.3 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД призвали кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram.