В одном из ресторанов Киева в среду, 20 февраля, силовики задержали грузинского "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, также были обнаружены и сторонники криминальных авторитетов. "В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны", - написал Аброськин.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", суд Киева отпустил под домашний арест ровенского криминального авторитета "Федора".

Напомним, ранее арестовали задержанного в Мариуполе во время своего дня рождения криминального авторитета из Грузии.

Также мы писали, как в Украине третий раз поймали вора в законе Тенго Гальского, которого выдворили до 2021 года.