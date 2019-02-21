Крупнейшая в мире соцсеть Facebook в середине марта ужесточит политику размещения пользователями рекламы, которая касается предстоящих в Украине выборов президента 31 марта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам продакт-менеджера Facebook Сары Шифф, уже с предыдущей недели компания начала временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу относительно Украины.

"Это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Помимо этого, в середине марта мы намерены установить в Украине новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании", - сказала она во время телефонной конференции с журналистами в среду.

По ее словам, новые правила предполагают более жесткую идентификацию лиц, размещающих такую рекламу. "Мы будем требовать от таких лиц предоставления действительных документов об идентификации личности, и подтверждения, что они являются теми, кем представляются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, что за политической рекламой в Facebook стоят подлинные лица", - подчеркнула Шифф.

В то же время она добавила, что новая политика предполагает более широкие возможности по изучению размещенной рекламы. "Можно будет увидеть больше информации об исполнителях, сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, просмотревших рекламу: возраст, пол, место. Вся эта информация будет размещена в так называемой "библиотеке рекламы", которая доступна для всеобщего ознакомления", - объяснила представитель Facebook.

Ранее министр информационной политики Украины Юрия Стець заявил, что мерами безопасности, которые внедрила соцсеть, являются верификация страниц украинских органов власти, противодействие фейковым новостям, а также удаление большого количества связанных фейковых профилей, групп и страниц. По данным министерства, одна из двух обнаруженных сетей ботов управлялась из России и использовалась для информационных операций в Украине.

Ранее мы сообщали, что Facebook ужесточит правила политической рекламы перед выборами в Европейский парламент.