Два поединка, которые венчали первый матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, оказались и самыми драматичными встречами турнира сильнейших команд Старого света, чьи первые матчи на неделе завершились нулевыми ничьими.

Встрече немецкого "Шальке", который принимал на своем поле "Манчестер Сити" закончилась непростой победой 3:2 английской команды, заканчивающей матч в меньшинстве.

Подопечные Гвардиолы открыли счет в первом тайме, когда на 18-й минуте отличился лучший бомбардир "горожан" Серхио Агуэро. "Шальке" не только отыгрался, но и вышел вперед еще до перерыва, когда Бенталеб дважды точно пробил с 11-метровой отметки.

На 68-й минуте защитник "Сити" Отаменди ушел с поля, получив вторую жёлтую карточку, но на 85-й минуте "горожанам" удалось сравнять счёт, когда отличился полузащитник Сане и в концовке встречи победу для своей команды добыл полузащитник "Ман Сити" Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко вышел на замену за пару минут до победной развязки.

Во второй игре большого футбольного вечера мадридский "Атлетико" в столице Испании принимал "Ювентус", где блещет Криштиану Роналдо.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, которые вышли вышли вперёд только на 78-й минуте, когда Хосе Мария Хименес точно пробил после углового.

Второй мяч влетел в сетку ворот голкипера "Ювентуса" Щенсны уже через пять минут, когда после ещё одного стандарта отличился Диего Годин, которому помог как раз Криштиану Роналду - мяч от корпуса новобранца итальянцев влетел в ворота "Ювентуса".

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта в Турине. В этот же день "Манчестер Сити" примет в ответной игре "Шальке".

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