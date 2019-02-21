Сегодня, 20 февраля, в Сан-Франциско южнокорейский производитель электроники Samsung провел презентацию новых смартфонов, в числе которых три новые модели Galaxy, а также первый в мире смартфон Galaxy Fold, чей экран можно сложить и разложить.

Galaxy Fold - сгибающийся экран, 6 камер и 12 Гб оперативной памяти

Отметим, что главной новинкой стал Galaxy Fold. Он удивляет дизайном и доказывает, что развитие смартфонов не закончено, а инновации в этой сфере продолжаются. Устройство оснащено двумя функциональными экранами - небольшим внешним и основным - раскладывающимся. В разложенном состоянии экран представляет единую поверхность. Для совершения вызовов и ответа на текстовые сообщения можно использовать сенсорный экран на фронтальной панели телефона. Galaxy Fold оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма. У него 12 Гб оперативной и 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти в разных комплектациях. Устройство оснащено шестью камерами: одной фронтальной на обложке устройства при сложенном виде, тремя основными камерами и двумя фронтальными камерами в телефоне в разложенном виде. Их разрешение варьируется от 8 до 16 Мп.

Цена - 1980 долларов. Продажи начнутся с апреля.

Смартфон Galaxy S10 с батареей, которая может заряжать другие устройства

Обычный Galaxy S10 - 6,1 экран и 3500 Маh. Телефон оснащен тремя основными камерами - обычной, широкоугольной и с объективом для увеличения объектов. У S10 запас равен 3400 мА·ч. Как пообещал производитель, оптимизация с использованием искусственного интеллекта позволит устройствам работать в течение 24 ч. Главной особенностью новых батарей является возможность передавать заряд другому устройству, если последнее оснащено технологией беспроводной зарядки (это касается всех представленных новинок Galaxy).

В том числе Samsung представил смартфон S10 с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Это новый стандарт, первые подобные сети были запущены в Южной Корее, США и еще нескольких странах. Ранее несколько производителей представили смартфоны с поддержкой 5G, в частности китайский Xiaomi.

Цена - 899 долларов. Продажи начнутся весной.

S10+ - самый габаритная новинка с большой емкостью батареи и встроенной памятью в 1 Тб

Это самая большая в линейке модель с экраном диагональю 6,4 дюйма. Устройство можно приобрести с объемом встроенной памяти 1 Тб. Оснащен тремя основными камерами - обычной, широкоугольной и с объективом для увеличения объектов. При этом, фронтальная камера будет утоплена прямо в корпус. Также новинка имеет первый в мире сканер отпечатка пальца, который тоже находится в дисплее. Компания утверждает, что его подделать невозможно - сканер ультразвуковой.

Модель S10+ обладает самой большой емкостью батареи - 4100 мА·ч.

Цена - 999 долларов. Продажи начнутся весной.

S10e. У S10e на задней панели - две камеры. S10E - 5,8 дюймов экран. И 3100 аккумулятор.

Цена стартует с 749 долларов.

Samsung также представила сегодня целую серию новых носимых устройств, включая умные часы Galaxy Watch Active, а также фитнес-браслеты Galaxy Fit|Fit e и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Умные часы Galaxy Watch Active получили премиальный дизайн. Устройство выполнено в тонком и легком корпусе, внутри которого нашлось место для современной начинки и богатого набора функций.

Каждый владелец Galaxy Watch Active сможет сделать устройство индивидуальным благодаря большому выбору циферблатов и разноцветных спортивных ремешков. Galaxy Watch Active позволяют контролировать нагрузку во время тренировок (бег, велосипедная прогулка, гребля, тренировка на эллипсе и еще 39 видов упражнений), качество сна, уровень стресса и состояние здоровья. Galaxy Watch Active могут отслеживать уровень кровяного давления. Однако на данный момент функциональность работает только в США, Канаде, Сингапуре, Австралии и Германии.

"Страна" следила за презентацией флагманских новинок в онлайн-режиме. Главным прорывом стала "раскладушка" Galaxy Fold с гибким, раскладным дисплеем. Такого в мире смартфонов еще не было.

Флагман S10 пока выглядит самым идеальным мобильным гаджетом для видеоблогеров - из всех существующих. Впечатлил 1 терабайт памяти на борту флагмана. В целом презентация Samsung оказалась более насыщенной новыми техническими решениями, чем Apple, которая как раз ничего прорывного не показала: лишь довела до ума некоторые старые технологии.