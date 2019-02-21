Минздрав представил к обсуждению проект приказа, который предусматривает полный переход на электронные рецепты, по которым украинцы смогут получать бесплатные медикаменты в рамках программы "Доступные лекарства". Об этом сообщает "Юрлига".

В частности, проектом предлагается установить, что:

рецепты на лекарственные средства, подлежащие реимбурсации, и регистрация отпуска таких лекарств осуществляются в электронной форме через электронную систему здравоохранения с соблюдением требований законодательства об электронных документах и электронном документообороте;

выписать рецепт на реимбурсацию сможет врач, с которым пациент подписал декларацию;

при наличии хронического или затяжного заболевания, при обращении пациента средствами телекоммуникационной связи врач имеет право выписать рецепт на реимбурсацию без проведения личного приема такого пациента;

информация о номере рецепта и код подтверждения будет предоставляться пациенту в письменной форме или средствами телекоммуникационной связи;

повторный рецепт на лекарства с одинаковым названием может быть выписан не ранее чем за 7 дней до истечения срока предыдущего, если он был выписан на 21 и более дней или за 3 дня, если рецепт выписан меньше, чем на 21 день;

при обнаружении в электронном рецепте ошибки или установления нарушения порядка выписки, такой рецепт может быть аннулирован;

в случае окончания средств бюджетного ассигнования на программу реимбурсации, установленных сметой на соответствующий месяц, выписка рецептов приостанавливается до начала следующего месяца.

Кроме того, Национальная служба здоровья Украины сможет аннулировать электронный рецепт в случае выявления ошибок при его выписке. Предложения и замечания к проекту можно направлять до 8 марта в письменном или электронном виде по адресу: ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, (e-mail: moz.pharma24@gmail.com, тел. (044) 200-06-69).

Как сообщала "Страна", с 1 января в Украине закон разрешает возвращать и менять в аптеках лекарства, если они плохого качества. Процедуру возврата лекарств в аптеку включает обязательное наличие чека.

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