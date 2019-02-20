Полузащитник венского "Рапида" Филипп Шобесбергер вечером 19 февраля перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против итальянского "Интера" решил провести время с незнакомой девушкой. Для этого футболист воспользовался приложением Tinder, которое предназначено для знакомств. Об этом сообщает isport.ua.

Филипп обновил свой профиль в соцсети, написав в нем: "Ищу модель. Я здесь всего на две ночи, так что лучше поторопитесь". Пытаясь произвести впечатление на женщин, Шобесбергер также изменил свою аватарку. Он опубликовал фото с первой игры между "Интером" и "Рапидом", где он в игровом моменте борется за мяч с игроками миланского клуба.

Напомним, в первом матче плей-офф Лиги Европы "Интер" минимально обыграл в Вене "Рапид" - 1:0. В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в четырех матчах за "Рапид" и не отметился результативными действиями.

Как сообщала "Страна", испанская "Севилья" обыграла "Лацио" и стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Также стало известно, что "Шахтер" улетел на матч с "Айнтрахтом" без Степаненко, но с Марлосом, Исмаили и Тайсоном.