Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда разъяснил, что для получения даже минимальной зарплаты рабочий должен выполнить нормы труда. Об этом сообщает "Юрлига".

В постановлении от 11 февраля по делу № 736/675/17 говорится, что оплата труда не ниже уровня минимальной заработной платы не является безусловной гарантией и требует от работника выполнения нормы труда.

Таким образом, Верховный суд согласился с выводом низших судов об отсутствии оснований для взыскания с предприятия в пользу доярки заработной платы за ноябрь 2004 года в размере 48,76 грн. поскольку истица не доказала, что в указанный месяц полностью выполнила месячную, почасовую норму труда (объем работ) и имеет право на получение заработной платы в большем размере, чем ей выплачено. При этом, документы, на основании которых истице выплачена в ноябре 2004 года заработная плата именно в размере 188,24 грн ответчик не имеет возможности предоставить в связи с окончанием срока их хранения и уничтожением.

"Доводы кассационной жалобы о том, что ответчик не сообщил ей в установленный законом срок о введении на предприятии новых норм труда и изменении существующих не имеют значения для рассмотрения этого дела, поскольку в любом случае размер минимальной заработной платы не является безусловной гарантией и требует от работника выполнения нормы труда", - считает Верховный суд.

Отметим, минимальная зарплата в Украине составляет 4173 гривны, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривны. Также прожиточный минимум с 1 января составит 1853 грн. Сумма увеличится еще дважды в году: в июле - до 1936 грн и в декабре - до 2027 грн.

В 2019 году, по прогнозам правительства, средняя зарплата в Украине, которая по состоянию на ноябрь 2018 составляла 8137 гривен, возрастет до 10,5 тысяч гривен.

Впрочем, в Украине средняя зарплата за декабрь даже превысила 10 тысяч гривен.

Напомним, в 2019 году украинскую экономику ждет рост цен, торможение зарплат и сырьевой удар по гривне.