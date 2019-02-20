В Государственной фискальной службе назвали пять самых дорогих автомобилей, которые были растаможены в течение льготного периода. Среди них два автомобиля марки Porshe, два Mercedes-Benz и один Bentley. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Самым дорогим из них стал Porshe Turbo S 2013 года выпуска, таможенная стоимость которого составила 81,1 тысячу долларов. При растаможке владелец автомобиля заплатил 766 тысяч гривен налога. На втором месте Porsche Cayenne S 2018 года выпуска стоимостью в 76 тысяч долларов США. За ее растаможку в казну ушло 705 тысяч гривен. Третью строчку с таможенной стоимостью в 75,4 тысячи долларов США занял автомобиль Bentley Flying Spur 2014 года. За него заплатили почти 728 тысяч гривен налогов. Mercedes-Benz G Classe 2015 года стоимостью 63,6 тысячи долларов растаможили за 593,4 тысячи гривен. Mercedes-Benz V Classe 2018 года за 62 тысячи долларов растаможили за 553 тысячи гривен.

Фото: sfs.gov.ua

Как сообщала "Страна", Минфин предложил два варианта для нерастаможенных евроблях: продать на запчасти или вывезти за границу.

Также стало известно, что в Украине не станут продлевать льготный период оформления "евроблях".

Напомним, в Одессе задержали таможенника, который нелегально растаможивал "евробляхи".