Porshe, Mercedes-Benz и Bentley. Фискалы назвали самые дорогие растаможенные "евробляхи"
В Государственной фискальной службе назвали пять самых дорогих автомобилей, которые были растаможены в течение льготного периода. Среди них два автомобиля марки Porshe, два Mercedes-Benz и один Bentley. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
- Самым дорогим из них стал Porshe Turbo S 2013 года выпуска, таможенная стоимость которого составила 81,1 тысячу долларов. При растаможке владелец автомобиля заплатил 766 тысяч гривен налога.
- На втором месте Porsche Cayenne S 2018 года выпуска стоимостью в 76 тысяч долларов США. За ее растаможку в казну ушло 705 тысяч гривен.
- Третью строчку с таможенной стоимостью в 75,4 тысячи долларов США занял автомобиль Bentley Flying Spur 2014 года. За него заплатили почти 728 тысяч гривен налогов.
- Mercedes-Benz G Classe 2015 года стоимостью 63,6 тысячи долларов растаможили за 593,4 тысячи гривен.
- Mercedes-Benz V Classe 2018 года за 62 тысячи долларов растаможили за 553 тысячи гривен.
Фото: sfs.gov.ua
Как сообщала "Страна", Минфин предложил два варианта для нерастаможенных евроблях: продать на запчасти или вывезти за границу.
Также стало известно, что в Украине не станут продлевать льготный период оформления "евроблях".
Напомним, в Одессе задержали таможенника, который нелегально растаможивал "евробляхи".
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