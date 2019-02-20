Испанская "Севилья" дома в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победила итальянский "Лацио" со счетом 2:0 и по сумме двух матчей (3:0) вышла в 1/8 финала турнира. Об этом сообщает УНИАН.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Виссам Бен Йеддер первым оказался на добивании после удара Пабло Сарабии. Во втором тайме "Севилья" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Франко Васкес. Но "Лацио" не сумел воспользоваться численным преимуществом, ведь через 5 минут с поля был удален Адам Марушич, и составы команд вновь уравнялись. На 78-й минуте матча Сарабия установил окончательный счет в матче. "Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Остальные 15 участников этой стадии определятся завтра, в четверг. Внимание украинских болельщиков приковано к матчам во Франкфурте-на-Майне ("Айнтрахт" - "Шахтер") и Киеве ("Динамо" - "Олимпиакос").

Как сообщала "Страна", в четверг, 21 февраля, на НСК "Олимпийский" киевское Динамо сразится с греческим Олимпиакосом за выход в 1/8 Лиги Европы. Также стало известно, как в Киеве попасть на решающий матч Динамо против Олимпиакоса.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер улетел на матч с Айнтрахтом без Степаненко, но с Марлосом, Исмаили и Тайсоном.