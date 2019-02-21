В четверг, 21 февраля в 21:00 на "Интере" пройдет заключительная серия остросюжетного сериала "Захват" о работе полицейского спецназа. На телеэкране герои картины обезвреживают преступников быстро, профессионально и эффективно. А что остается за кадром? И о чем зрители даже не догадываются?

Звезды сериала рассказали о том, какие забавные и смешные истории произошли с ними на съемочной площадке, передает пресс-служба Интера.

Фото: inter.ua

Никита Вакулюк (капитан Макс Зива):

- У представителей актерской профессии есть свои приметы, согласно которым что-то можно и нужно, а чего-то категорически нельзя делать. Как правильно разбить тарелку перед началом первого съемочного дня, с какой ноги зайти в гримерку и кто сидит на режиссерском кресле - все это имеет значение для творческих людей.

Как-то раз, приехав ранним утром на смену, мы с коллегами-актерами быстро отрепетировали запланированные сцены и уже были готовы к съемке, но произошел технический сбой аппаратуры. И нам до вечера пришлось просидеть в гримерке. На следующий день история повторилась: все было отрепетировано, но съемка так и не состоялась. Так в коллективе появилась новая примета: перед началом первой сцены никогда не репетировать.

Фото: inter.ua

Георгий Поволоцкий (капитан Станислав Коваль):

- На съемочной площадке "Захвата" каждый день происходили казусы и смешные моменты. Например, когда снимали эпизод, в котором мы захватываем бандитов в лесу, актер Александр Божко постоянно падал, цепляясь за одну и ту же корягу. Вот представьте: по сценарию бандит видит вооруженный отряд спецназа, бросает оружие и с безысходностью говорит: "Сдаюсь!" В этот момент я с "бойцами" забегаю в кадр. Один из них пытается скрутить бандита, а Саша, исполняющий роль Роди, вдруг спотыкается о корягу и красиво падает на траву с автоматом в обнимку. И так… три раза подряд! (Смеется.)

Фото: inter.ua

Слава Красовская (снайпер Виктория Захарова):

- Вспоминается забавный момент, когда визажист накрасила меня по последнему писку моды, используя хайлайтер. Кто еще не в курсе - это косметическое средство, благодаря которому макияж приобретает блеск и сияние. Во время съемки оператор-постановщик внимательно посмотрел на меня и задал вопрос: "Слава, а почему так щеки блестят? Ты чебуреки ела?" Мы долго над этим смеялись, ведь и вправду рядом был магазинчик, где продавались разные хлебобулочные изделия.

Фото: inter.ua

Альберт Малик (спецназовец Ден):

- Часть съемок "Захват" проходила на натуре, в жуткий мороз и холод. Но я радовался, как ребенок, когда нашел огромную сосульку и режиссер не оставил ее без внимания. Ледышка тут же вошла в кадр. А вот в другой сцене, где я сливал бензин с автомобиля, мне пришлось попробовать на вкус жидкость для мытья окон. Спасибо нашим художникам! (Смеется.) Вообще, шутки и смех на площадке не прекращались. И главными источниками веселья были Станислав Боклан и Георгий Поволоцкий. Нам с трудом удавалось сосредоточиться, когда была слышна команда: "Начали!"

Фото: inter.ua

Александр Божко (спецназовец Родя):

- Отряд спецназа выполняет особые боевые задачи и должен быть мобильным, маневренным и выносливым. И в этом вопросе не последнюю роль играет экипировка бойца. Но у нас постоянно происходили казусы, из-за которых приходилось переснимать сцены: то обойма выпадала из муляжа автомата, то шлемы при беге спускались на глаза. О том, что было с экипировкой при кувырках, я вообще молчу! (Смеется.) Кстати, в сценарии был момент, где мой герой не успевает убежать от бандитов из-за того, что вовремя не услышал команду коллег. Я предложил режиссеру другой вариант: пусть Родя случайно упадет, ведь есть некая неловкость движений в характере моего героя. Хачатур Василян предложение отверг. Но, когда мы начали снимать этот кадр, я нечаянно поскользнулся и упал по-настоящему: пол был скользким, обувь была скользкой, а еще плюс очки налезли на нос. Получился смешной кадр.

Фото: inter.ua

Станислав Боклан (командир отряда майор Матяш):

- На съемочной площадке бывают разные казусы, в том числе от партнеров, так называемых актеров-групповочников. Они не всегда говорят точные тексты. Однажды во время съемок сериала "Захват" вместо фразы: "Один с обрезом, а другой мелькнул в окне", человек подсказал мне такую реплику: "Один с обрезом, а другой маякует из окна".

Все 8 серий остросюжетного сериала "Захват" зрители смогут посмотреть в эту субботу, 23 февраля, с 14:45 на телеканале "Интер".

Ранее мы писали, что Интер покажет собственный сериал о спецназе, зрителям обещают эффект максимального присутствия.

Также сообщалось, что канал НВО показал первые кадры из сериала "Чернобыль" с Эмили Уотсон и Джаредом Харрисом.