За 12 последних месяцев население Украины сократилось больше, чем на 200 тысяч человек и по оценке на январь 2019 года составляет чуть более 42 миллионов 153 тысяч человек.

Об этом говорят данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, за 12 месяцев Украина потеряла 233,2 тысячи человек, что составляет практически население такого областного города, как Ивано-Франковск, где по данным на начало 2018 года проживают чуть больше 235 тысяч человек.

Только с декабря 2018 года по январь 2019 года население Украины сократилось более чем на 20 тысяч человек.

Важно отметить, что остается также существенным превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится только 57 живорожденных. Разница почти в два раза.

Если темпы падения численности населения сохранятся, то уже текущем году количество украинцев упадет ниже 42 миллионов человек даже по оценке Госстата.

Ранее "Страна" сообщала, что названы самые вымирающие страны в мире, а также мы сообщили о том, что в ООН предупредили, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18%.