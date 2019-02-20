О запуске суда новой юрисдикции в Украине, как ранее и предполагала "Страна", скорее всего будет заявлено до первого тура президентских выборов.

Государственная судебная администрация назначила бывшего прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Судебной администрации.

"Приказом Государственной судебной администрации Украины от 19 февраля 2019 № 56/к временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда назначен Жуков Алексей Владимирович", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда будет осуществлять действия относительно регистрации новообразованного суда как юридического лица, обеспечения необходимых действий для начала его работы и представительства такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими госорганами, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Жуков будет осуществлять указанные полномочия руководителя суда как юридического лица до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда по меньшей мере одного судьи и до назначения соответствующего руководителя аппарата суда согласно процедурам, определенным законодательством о государственной службе, с учетом особенностей, определенных Законом "О судоустройстве и статусе судей".

Напомним, Жуков занимал должность заместителя начальника управления по вопросам объектов госсобственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации с 28 марта 2018 года. Его трудовой стаж составляет более 19 лет, стаж госслужбы - более 15 лет. Он занимал должности специалиста по вопросам градостроительства и архитектуры, заведующего отделом, начальника отдела Дарницкой районной госадминистрации; главного специалиста Главного управления жилищного хозяйства КГГА. Также Жуков занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора, старшего следователя, прокурора, старшего прокурора прокуратуры Киева; старшего прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры.

Согласно информации СМИ, в декабре 2015 года предприниматели Днепровского района Киева проводили акции протеста против назначения Жукова прокурором района. Они обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении. Кроме того, указано, что мать прокурора Елена Жуков работает в Генеральной прокуратуре. А жена Жукова, Наталья Левицкая, также работает заместителем начальника отдела в прокуратуре Киева.

Фото: dsa.court.gov.ua

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