Журналисты "Страны", поговорив с представителями штаба президента Украины Петра Порошенко и чиновниками из областных госадминистраций, впервые смогли составить полную картину масштабного замысла по тотальной скупке голосов на выборах в пользу Петра Порошенко.

Как выяснила "Страна", впервые в истории Украины фальсификация выборов выстраивается в мощную систему - #Сетку, которая накроет практически всю страну, включая самые отдаленные села. Согласно оценкам предвыборного штаба Порошенко, данная схема позволит президенту получить дополнительные 7-10% голосов избирателей, из расчета, что явка на выборы составит 60%. В свою очередь, это позволит Порошенко попасть во второй тур. Стоит отметить, что сама #Сетка будет создаваться за счет государственного бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков.

Если вкратце, то понятие #Сетка является скупкой голосов избирателей на выборах с помощью специально созданной агитационной сети вербовщиков на местах. Суть схемы в том, что избиратель за деньги будет доведен до участка с полной гарантией того, что он проголосует "за" нужного кандидата.

Создание #Сетки проходит в несколько этапов. На первом этапе агитаторы Порошенко проводят массовый соцопросы, выявляя потенциальных избирателей президента. На втором этапе осуществляется постоянный контакт с этой группой людей со стороны штаба. С ними созваниваются, ведут агитацию, самим предлагают стать агитаторами, пытаясь закрепить выбор в пользу действующего президента. На третьем этапе наступает главная составляющая плана - выделение материальной помощи участникам #Сетки. Для этого областные и местные советы утверждают специальные программы социальной помощи, максимально упрощая критерии для ее получения. Она и будет выдана в марте 2019 года накануне выборов участникам #Сетки.

Подробнее о подготовке масштабной схемы фальсификации в пользу Порошенко читайте в расследовании заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой.

"Страна" планирует продолжать расследование по #Сетке и обращается ко всем, у кого есть дополнительная информация о ее функционировании, о том, кто непосредственно работает по #Сетке в регионах и о том, каким образом на нее выделяются бюджетные деньги, передавать эти данные в редакцию по адресу info@strana.ua c пометкой #Сетка. А также в месседжере в Facebook Светланы Крюковой и Facebook-страницы "Страны". Мы будем их использовать для дальнейших публикаций.

Ранее мы писали о том, как Порошенко провел свой форум в Киеве для легализации "сетки".

Также сообщалось, что Аваков намекнул Порошенко, что не даст ему развернуть "сетку" по скупке голосов.