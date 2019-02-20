Глава Минздрава Ульяна Супрун дала украинцам четкие рекомендации о том, как преодолеть ощущение дискомфорта от сухости в зимнее время. Советами она поделилась на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, низкая влажность в помещении, пылевое или химическое загрязнение воздуха, пониженная концентрация кислорода, употребление некоторых лекарств могут стать причиной того, что человек ощущает дискомфорт от сухости.

Супрун говорит, что у человека, который в холодное время года много времени проводит в закрытом помещении, появляются ощущение дискомфорта в носу, усталость и боль в глазах, нарушается сон.

Поэтому очень важно заботиться о собственном водном балансе и поддерживать оптимальную влажность в помещении. Достаточное количество воды ежедневно, по словам Супрун, помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Почему важно пить воду.

Влажность в помещении можно поддерживать увлажнителями. А понять нужно ли увлажнять воздух поможет гигрометр.

"Желательная относительная влажность в помещении - 40-60%. При более высоких значениях может возрастать риск развития грибков, при более низкой - развиваются перечисленные выше симптомы", - пишет чиновница в Facebook.

Она советует выбирать увлажнитель который легко очищается, чтобы его применение не принесло вред организму в виде грязи и микробов, которые могут попасть в легкие.

Очищать увлажнитель нужно минимум каждые 3 дня, а, по возможности, лучше каждый день. Чтобы не навредить, Супрун советует наливать в увлажнитель только чистую, желательно, дистиллированную воду и не добавлять посторонние дезинфицирующие средства или ароматические вещества.

"Пейте достаточно воды, чаще делайте влажную уборку, проветривайте помещение и заводите комнатные растения. Это сделает ваше пребывание в помещении зимой комфортнее и безопаснее", - рекомендует медик.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава призвала украинцев есть больше яблок.

Ранее Ульяна Супрун объяснила украинцам, как и почему полезно становиться донорами крови.

Напомним, по мнению Супрун, детям с кашлем и насморком можно ходить в школу.