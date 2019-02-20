В среду, 20 февраля, в Сан-Франциско прошла онлайн-презентация флагманских новинок от Samsung, за которой следит "Страна". Разработчики представили первым гибкий смартфон Galaxy Fold, который должен удивить мир своим дизайном.

Основной экран новинки благодаря гибкой подложке и специальному шарнирному механизму можно сложить пополам. Аппарат складывается экраном внутрь, что увеличивает срок жизни устройства.

В сложенном состоянии новинка имеет такие характеристики: 4,6 дюйма экран, в разложенном - 7,3. То есть это почти полноценный планшет. Это не прототип, а уже розничная модель. Смартфон-трансформер будет доступен в четырех расцветках.

Объем батареи - 4300 Мп. Аккумулятора здесь два - потому что два экрана. А еще в этом гаджете шесть (!) камер. Независимо от того, какой стороной вы держите смартфон - он фотографирует и снимает видео любой стороной. В разложенном состоянии на дисплее можно будет работать в трех экранах, что говорит о мультизадачности нового уровня. Например, сообщение, которое пришло на маленький экран можно открыть сразу и на большом. То есть экраны как бы перетекают друг в друга.

В телефоне 12 Гб оперативной памяти. Цена вопроса - 1980 долларов. И это только на старте. Продажи начнутся с апреля. В целом видно, что это люксовая модель. Для "мажоров" и политиков.

Телефон в разложенном состоянии

В новинке - шесть камер

Samsung Galaxy Fold представлен в различных цветах

В руках он смотрится изысканно и дорого

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