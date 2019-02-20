Правительство приняло Стратегию развития национальной системы крови, согласно которой в стране начнется коренная трансформация системы крови. Трансформация будет продолжаться до 2022 года и будет зависеть от добровольной сдачи донорской крови. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Ежегодно значительные объемы крови и ее препаратов утилизируется из-за окончания сроков годности. Главная причина такой ситуации - отсутствие координации между регионами", - заявила Супрун. Планируется создание трехуровневой системы крови: на национальном, региональном и госпитальном уровнях.

На национальном уровне системой крови будет управлять Трансфузиологический центр. На региональном уровне центры крови будут заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить, распределять донорскую кровь и ее компоненты. На госпитальном уровне будут работать банки крови в составе учреждений здравоохранения. Ими станут отделения трансфузиологии в больницах.

Развитие системы крови в Украине будет базироваться на добровольном безвозмездном донорстве крови, как это происходит во всех развитых странах мира и в частности в Европейском Союзе. Будет введен единый национальный регистр доноров. Контроль за компонентами крови будет происходить через электронную систему. К ней будут подключены учреждения системы крови и медучреждения.

Финансирование плана изменений и современных технологий для работы с донорской кровью и ее компонентами оценивается в около 6,5 миллиардов гривен до 2022 года. Для этого предусмотрено несколько источников: государственный и местный бюджеты, средства международных партнеров, а также финансирование путем механизмов государственно-частного партнерства.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, в Украине определили, кому и как давать согласие на посмертное донорство и трансплантацию органов.

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