В среду, 20 февраля, суд удовлетворил ходатайство прокурора Броварской местной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога двум лицам, которые 16 февраля в селе Рудня вымогали у местного жителя 10 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемые в вымогательстве лица по предварительному сговору ночью прибыли к дому потерпевшего в частном секторе. После чего выстрелили дважды из неустановленного оружия и начали требовать деньги, угрожая ему и его родственникам расправой. В ходе розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить нападавших и их местонахождение.

18 февраля им объявили о подозрении по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины. (Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ задержала банду вымогателей, которые выбивали мифические долги.

Также мы писали, что в Харькове бывший капитан полиции похитил двух марокканцев и вымогал у них $5 тысяч.