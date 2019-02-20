Во вторник, 19 февраля, в Ровенской области двое граждан Грузии совершили разбойное нападение на итальянца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правонарушители находятся в изоляторе временного содержания. Установлено, что инцидент произошел около 21:00. Потерпевший находился в автомобиле вместе с девушкой. Правоохранители планируют допросить и пассажирку.

Преступников задержали на улице Словацкого в Ровно, когда они с чемоданами собирались покинуть город.

"Было установлено, что мужчина, имеющий вид на жительство в Украине и живет в Здолбунове, познакомился с 22-летней жительницей. На авто Alfa Romeo оба отправились в направлении Луцка и остановились на обочине в селе Обаров. В этот момент двое неизвестных, разбив боковое стекло в легковушке, нанесли многочисленные удары руками и ногами итальянцу, открыто завладели денежными средствами, золотой цепочкой, кольцом, мобильным телефоном, личными документами и скрылись с места происшествия", - сказано в сообщении.

Все похищенное полицейские обнаружили и изъяли при задержании.

Пострадавший находится в больнице, врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.

По факту разбоя начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается сумма причиненного ущерба, в том числе денежных средств.

В полиции сообщили, что нападавшим было 25 и 27 лет. Двое граждан Грузии задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фото: rv.npu.gov.ua

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