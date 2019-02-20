В мае 2015 года возле автобусной остановки "Тополь" в селе Мрия Киево-Святошинского района мать-изверг собственными руками умышленно задушила своего сына, которому не было и двух лет. К таким выводам пришли правоохранители во время проведения досудебного расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что для сокрытия своего ужасного преступления, женщина вырыла яму, в которую положила труп ребенка, после чего скрылась. Однако через неделю она вернулась на место преступления, выкопала тело задушенного сына, обернула его куском материи, после чего облила дизельным топливом и подожгла. Преступнице так и не удалось полностью избавиться от тела, поэтому она нашла на помойке картонную коробку и поместила туда обгоревшее тело ребенка. Затем она закопала его в лесополосе.

Действия убийцы были квалифицированы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). В связи с этим Киевский апелляционный суд поддержал позицию обвинения, которое наставило на оставлении наказания в виде 11 лет лишения свободы для обвиняемой.

Также мы писали, что в Киеве задержали мужчину, который задушил кабелем экс-жену собутыльника, прекратившую застолье.

Ранее было опубликовано видео признания 54-летнего убийцы, который задушил жительницу Оболони во время пробежки под Киевом.