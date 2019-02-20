Украинская певица Ани Лорак, которая гастролирует по городам России с концертным шоу "Дива", опубликовала фото во время поездки в своем Instagram.

На снимке певица позирует в автомобиле с бежевым кожаным салоном в красном спортивном костюме марки Fendi. "Сегодня! Аншлаг! Владикавказ шоу Дива", - подписала она снимок.

Певица надела на голову капюшон и сделала сексуальное выражение лица. Именно за такие "губы-уточки" артистку принялись критиковать в комментариях под фото. "Губки не бантиком, а куриной жопочкой", "Губки бантиком", "Ох и ротяра...". Другие оставляют восторженные отзывы и пишут, что певице очень идет красный цвет: "Вам идет красный цвет", "Красотка", "Сейчас наверное зрители с ума от неё сходят", "Красный к лицу", "Сексапильная кошечка", "Красотка", "Потрясная".

Фото: instagram.com/anilorak

Как сообщала "Страна", поклонники в последнее время часто критикуют Ани Лорак из-за неуместной одежды. Юзеры приходят к ней на страничку в Instagram, высказывая недовольство внешним видом певицы и концертными костюмами, как в "цирке шапито".

Ранее фанаты Ани Лорак выясняли в соцсети, беременная артистка или просто поправилась.