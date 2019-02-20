В субботу, 16 февраля, в жилом доме в пгт Коцюбинское Киевской области между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной.

Муж ударил женщину ножом в спину, в результате чего последняя скончалась. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Спустя сутки 48-летний мужчина был задержан, после чего под процессуальным руководством Ирпенского отдела Киево-Святошинской прокуратуры ему было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Во вторник, 19 февраля, суд избрал для подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь злоумышленник может получить от 7 до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье суд отпустил под залог 14-летнего школьника, который зарезал товарища.

Также мы писали, что прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который одним ударом зарезал в Василькове 30-летнюю жену.