69-летняя Алла Пугачева вместе с 5-летней дочерью Лизой отправилась за подарками мужу и сыну Гарри к 23 февраля в магазин. Видео появилось на странице супруга Пугачевой Максима Галкина в соцсети Instagram.

На кадрах Примадонна российской сцены Алла Пугачева разыграла сценку из Красной Шапочки вместе с дочкой. Стоит отметить, что дети Галкина и Пугачевой довольно артистичны. Они умеют держаться на публике и достаточно гармонично смотрятся в кадре.

На видео заметно, как Маким Галкин идет к дому с сыном Гарри, который сидит у него на плечах. Ребенок закрывает ему глаза ладонями, поэтому он вынужден ориентироваться по подсказкам. Когда они приходят домой, то видят Лизу в красном пальто и шапке с помпоном. Девочка ожидает на крыльце маму.

"Куда собирается моя красавица?", - спрашивает Максим Галкин. "Покупать подарки в магазин...для мамы", - хитро и с улыбкой отвечает девочка.

В следующем кадре видим Аллу Пугачеву в короткой юбке и темной кофте в кепи на голове. "Кто ты"? - спрашивает она у дочери. "Я - Красная Шапочка", - отвечает Лиза. "А я мама и я посылаю тебя к бабушке за пирожками... По лесу мы не пойдем. Сейчас я курточку накину", - отвечает Алла Борисовна.

Несмотря на то, что Лиза всячески пыталась скрыть от папы и брата цель поездки, Галкин обо всем догадался. "Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки", - подписал он видео.

Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram фото Аллы Пугачевой с сыном на дне рождения.

Как сообщала "Страна", в День святого Валентина певица Алла Пугачева опубликовала фото всей своей семьи.

Напомним также, что на венчании с Галкиным в ноябре 2017 года Примадонна удивила розовой фатой и стройной фигурой.