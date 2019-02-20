В конце этой недели истекает срок использования 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, в результате чего владельцам таким машин нужно будет выплачивать налог по полной ставке.

В связи с этим в украинском Министерстве финансов сообщили, что рассматривают два варианта, которые будут возможны для нерастаможенных автомобилей с иностранными номерами. В частности, в ведомстве предложили вывезти их с территории страны или продать на запчасти, передает УНИАН.

Отмечается, что во время пресс-конференции замминистра финансов страны Сергей Верланов напомнил, что срок применения 50% скидки для авто с иностранной регистрацией истекает 22 февраля.

"Что будет с теми, кто не воспользуется этим правом, то на сегодня мы видим две опции - это вывоз авто за пределы территории Украины, а второй вариант - фактическая продажа этих авто на запчасти", - сообщил Верланов.

В то же время, присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Виктор Кривицкий отметил, что "рынок сам отрегулирует, сколько будет стоить разобранный на запчасти автомобиль".

По данным ГФС, таможни в период с 25 ноября 2018 года и по 19 февраля этого года растаможили по новым правилам почти 195,2 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 12 млрд грн.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

Перед принятием законов хозяева автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно устраивали протестные акции, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.