Пограничники отдела "Красноильск", патрулировавшие участок украинско-румынской границы, применили оружие, чтобы остановить нападение контрабандистов, в результате были ранены два человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он сообщает, что на границе с Румынией пограничники заметили большую группу контрабандистов сигарет. Они несли в сторону границы пакеты с около 20 ящиками сигарет. Увидев силовиков, неизвестные брочили пакеты и пустились наутек. Но уже через несколько минут, решили, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, и вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенные ящики.

"Поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью пресечения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий вынуждены были применить оружие. В результате двое человек получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Ранее "Страна" сообщала, что украинские пограничники со стрельбой задержали на границе с Румынией пьяного контрабандиста.

Также мы писали о том, что на Буковине обостряется конфликт между пограничниками и местными жителями из-за контрабанды сигарет.