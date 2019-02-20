Предприятия с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают уплачивать налоги и сборы в бюджет Украины. Об этом УНИАН сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

"Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов", - сказала Слюз.

Она пояснила, что речь о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных украинским властям, но производственные мощности которых остаются на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей", - добавила глава Госказначейства. Она напомнила, что Госказначейство никаких бюджетных платежей на этих территориях не проводит.

По информации Госказначейства, в 2017 году Украина получила с неподконтрольных территорий Донецкой области чуть больше 1 миллиарда гривен налогов и несколько меньше этой суммы – с территорий Луганской области.

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