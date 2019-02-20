В Минюсте зарегистрировали приказ от 14 января 2019 года № 5 по усовершенствованию учета и хранения материалов досудебных расследований в органах генпрокуратуры.

В Инструкции к документу определен порядок учета уголовных производств, который предупреждения разглашения сведений досудебного расследования. Об этом сообщает "Юрлига".

Инструкция также определяет порядок выдачи материалов досудебного расследования, а также инвентаризации материалов, осуществляемом следователями органов прокуратуры. Установлено, что передача (транспортировка), учет, пользование, хранение, изготовление (в том числе копий и извлечений) материалов досудебного расследования, содержащие секретную информацию, будут осуществляться в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны гостайны.

Хранение материалов досудебного расследования обеспечивает следователь , осуществляющий досудебное расследование. Если делом занимается группа следователей, то ответственность несет следователь, которого определили старшим следственной группы.

, осуществляющий досудебное расследование. Если делом занимается группа следователей, то ответственность несет следователь, которого определили старшим следственной группы. Хранение материалов досудебного расследования после передачи прокурору до предоставления их суду или возврата следователю будет обеспечивать прокурор , осуществляющий надзор за соблюдением законов в ходе проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием.

, осуществляющий надзор за соблюдением законов в ходе проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием. Каждый следователь (старший следователь группы следователей) будет вести в электронной форме книгу учета материалов досудебного расследования и других материальных носителей информации в уголовном производстве. В нее необходимо вносить сведения о номере уголовного производства; дате внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований; квалификации правонарушения; дате первого сообщения о подозрении; ФИО подозреваемого; имеющихся документах о личности подозреваемого; дате изготовления копий материалов досудебного расследования путем сканирования с бумажных носителей; предельных сроках расследования; основания и дату передачи (предоставления) материалов досудебного расследования другому служебному лицу или участнику уголовного производства; ФИО, должность или процессуальный статус лица, которому передаются (предоставляются) материалы досудебного расследования; возврата материалов досудебного расследования (кем и когда возвращены, в полном объеме или частично).

Если материалы досудебных расследований будут утеряны, будет инициирован вопрос о служебном расследовании.

Разглашение розыскных сведений другим участникам уголовного производства (защитнику, подозреваемому, обвиняемому, экспертам, специалистам и другим лицам в соответствии с действующим законодательством Украины) должны содержать меры по неразглашению ими сведений досудебного расследования.

Уголовные производства, в которых осуществляется досудебное расследование, а также те, досудебное расследование в которых приостановлено (в случае, если подозреваемый заболел тяжелой болезнью; объявлен в розыск подозреваемый; следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства об осуществлении специального досудебного расследования; есть необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества), хранятся следователями в сейфах.

Материалы досудебного расследования вне служебных помещений органов прокуратуры хранить запрещено. После закрытия дела следователь передает материалы в архив для дальнейшего хранения. Материалы досудебных расследований в закрытых уголовных производствах будут выдавать во временное пользование на срок, не превышающий 1 месяц. Передача их в постоянное пользование другим учреждениям запрещается.

Инвентаризация материалов досудебного расследования может быть очередной (ежегодно до 15 февраля) и внеочередной. В ходе инвентаризации будут проверять наличие материалов досудебного расследования по Единому реестру досудебных расследований, отчетам, Книге учета материалов, изучать предыдущие акты инвентаризаций, сопроводительные письма, отражающие движение уголовных производств. Для восстановления потерянных или уничтоженных материалов досудебного расследования будут использовать информацию из Единого реестра досудебных расследований, журналов входящей и исходящей корреспонденции подразделений документального обеспечения, надзорных производств прокуроров.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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