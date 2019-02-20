С сегодняшнего дня предприниматли могут вывозить непригодные химвещества на утилизацию за границу, не зависимо от наличия или отсутствия в Украине предприятий с необходимыми мощностями. Ранее экспорт опасных отходов разрешался только в случае отсутствия в Украине технической возможности и необходимых мощностей.

Соответствующее постановление Кабмина от 21 ноября 2018 года № 1212 вступило в силу 20 февраля, пишет Лига.

Таким образом, наличие в Украине мощностей для утилизации опасных отходов не может быть препятствием для принятия решения об экспорте опасных отходов с целью их утилизации.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина подпишет Конвенцию о запрете ртутных ламп и градусников.

Также мы писали о том, как будут собирать мусор и чем заменят мусоропроводы в украинских городах.