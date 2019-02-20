В среду, 20 февраля, в Ровенской области неизвестные заблокировали движение поезда на узкоколейной пассажирской железной дороге "Антоновка - Заречное". Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги.

"Сегодня, 20 февраля 2019, зафиксировано незаконное вмешательство посторонних лиц в работу транспорта на узкоколейной железной дороге "Антоновка - Заречное", на Ровенщине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 7:40 во время движения пассажирского поезда №6391 сообщением "Антоновка - Заречное" на 22 км перегона "Владимирец - Белая" машинист локомотива увидел неожиданное препятствие, из-за которого ему пришлось применить экстренное торможение.

На пути движения поезда стали три пикетных столбика, которые злоумышленники установили между рельсами на расстоянии 100 метров друг от друга.

"Внимательность и оперативные действия машиниста, обнаруженные в нестандартной ситуации, предотвратили непредсказуемые последствия, к которым могли привести противоправные действия посторонних лиц", - говорится в сообщении.

Поезд снова начал движение по маршруту после того, как посторонние предметы были убраны с железнодорожного пути.

Отмечается, что содержание узкоколейки "Антоновка - Заречное" в прошлом году принесло убытки Львовской железной дороге на сумму более 19 млн гривен. При этом ровенский областной совет неоднократно просил Министерство инфраструктуры и "Укрзализныцю" не закрывать узкоколейную пассажирскую железную дорогу "Антоновка - Заречное" в Ровенской области.

Населенные пункты, через которые проходит узкоколейка, находятся в зоне наблюдения Ровенской АЭС (30-км зона). В связи с этим, в случае возникновения ЧС на РАЭС узкоколейка является возможным маршрутом эвакуации населения Владимирецкого района области.

Ранее сообщалось, что под Базелем сошел с рельс пассажирский поезд, 240 человек эвакуированы.

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