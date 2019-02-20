Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект № 9353 относительно совершенствования положений УПК в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

Таким образом, в Украине могут обеспечить неотвратимость наказания правонарушителей, которые скрываются в других странах или на оккупированных территориях с целью избежания ответственности. Об этом сообщает "Юрлига".

Законопроектом предлагается в части первой статьи 281 Уголовного процессуального кодекса предусмотреть два основания для объявления розыска подозреваемого:

когда местонахождения подозреваемого неизвестно; когда подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуютобоснованные основания считать, что он выехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях.

Если вынесено постановление о розыске на основании пребывания лица за рубежом или на оккупированной территории ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрание рассматривается при отсутствии подозреваемого. Срок действия постановления о содержании под стражей и размер залога не определяется.

Основаниями для осуществления специального досудебного расследования или производства считается уклонение от явки на вызов следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда и вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по вышеуказанным основаниям. Соответствующие изменения вносятся в статьи 139, 2971323 УПК.

В ходатайстве об осуществлении специального досудебного расследования, среди прочего должны указывать сведения (изменения в статью 2972 УПК) о наличии постановления об объявлении розыска подозреваемого и относительно его уклонения от явки по вызову при условии надлежащего уведомления и наличия достаточных данных о его выезде или пребывании в другой стране или на оккупированных территориях. Также предусматривается возможность проведения подготовительного судебного заседания без участия обвиняемого в производстве, где осуществлялось специальное досудебное расследование.

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