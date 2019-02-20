С 11 по 17 февраля двое украинцев получили пищевое отправление грибами. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что оба случая связаны с употреблением в пищу дикорастущих грибов. "Два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболели два человека (в том числе один ребенок)", - говорится в сообщении.

По информации Центра, один из пострадавших проживает в Винницкой области, а второй - 15-летний ребенок - отравился в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что в Днепре 7-летний мальчик умер после того, как нашел на прогулке гриб и съел его.

Также мы писали, что в Украине зафиксировали около полутора сотен эпизодов отравлений грибами. 11 случаев - смертельные.