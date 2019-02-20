В Харькове на станции метро Университет активисты заблокировали турникеты и организовали пропуск через проход сбоку по старому тарифу в пять гривен после того, как мэрия Харькова отказалась понижать стоимость тарифов на проезд, несмотря на решение суда. Об этом сообщает издание Мой Харьков.

Представители Харьковского антикоррупционного центра потребовали от сотрудников метрополитена выполнять постановление Окружного административного суда и пропускать пассажиров по старым тарифам. Сотрудники метро в свою очередь утверждают, что те, кто пытается попасть внутрь метро по пять гривен, грубо нарушает правила пользования подземкой.

Активисты же утверждают, что требование платить 8 гривен является мошенничеством. На станции метро образовалась большая очередь среди желающих воспользоваться правом проезда по старым тарифам.

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Напомним, в Харькове добились отмены повышения тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах. "Страна" писала, как 19 февраля Харьковский окружной административный суд принял решение о приостановлении действия повышенных тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, которые действуют в городе с 7 февраля