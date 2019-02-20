Сегодня, 20 февраля, в аэропорту Киева заметили самолет-акулу, который был задействован в съемках фильма "Неудержимые". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Ан-26 в яркой ливрее и с довольно необычной судьбой проходит плановый ремонт.

"Ливрея самолета с акульей пастью и черепами была создана специально для голливудского боевика "Неудержимые-3" (The Expendables 3). Актерский состав ленты поражает. В ролях наемников снялись самые крутые актеры Голливуда: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон, Дольф Лундгрен", - сообщается на странице аэропорта.

Отмечается, что самолет-акулу приобрела для грузовых перевозок украинская транспортная компания. Согласно данным Госреестра гражданских воздушных судов, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой на компанию Элерон 19 декабря 2018 года.

Фото: facebook.com/airportkiev

Как сообщала "Страна", в аэропорту Борисполя не пустили в Украину 35 израильских туристов, их экскурсовода депортируют.

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Напомним также, что "Страна" стала свидетелем, как одинокий Кличко в аэропорту Мюнхена сначала смотрел в окно, потом сделал селфи и ушел в бизнес-класс.