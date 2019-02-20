Во вторник, 19 февраля, на улице Липской в Киеве угнали служебный автомобиль новой модели "Toyota Camry", на котором в столицу прибыл полтавский чиновник из службы автомобильных дорог. Об этом "Стране" сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

По данным источников, вечером водитель чиновника вместе с шефом уже собирались возвращаться домой и обнаружили, что автомобиль исчез. Обеспокоенный автодорожный чиновник начал звонить в полицию, и сработали сыщики оперативно. С помощью камер системы "Безопасная столица" вычислили передвижение машины и заблокировали ее на улице Ольжича в Шевченковском районе столицы. Угонщиком оказался 26-летний парень, при нем нашли специальное оборудование, с помощью которого он "обнулил" электронную защиту сигнализации и завел автомобиль.

Заведено уголовное производство по статье 289 УК Украины - Незаконное завладение автотранспортом.

Ранее сообщалось, что полиция Киевщины накрыла банду из 12 угонщиков элитных авто.

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