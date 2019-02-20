Видеохостинг Youtube не будет сразу лишать пользователей доступа к функциям сервиса за нарушение правил его использования. Об этом написано в официальном блоге Google Украина.

Раньше после первого нарушения пользователь получал предупреждение от сервиса и ему запрещалось вести прямые трансляции, при втором - налагался запрет выкладывать видеоролики в течение двух недель, а на третий раз светило 90 дней бана.

Согласно обновленным правилам, теперь нарушитель правил хостинга получит предупреждение. Вредоносный контент будет удален, однако других штрафных санкций не будет. При последующих нарушениях последуют предупреждения: сначала недельный запрет на проведение трансляций и добавление новых материалов, затем, за повторное нарушение в течение 90 дней, состоится двухнедельный запрет на загрузку контента. Третий предусматривает блокировку аккаунта на 3 месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что в Youtube заработали новые правила для авторов видео и ботоводов.

Также мы писали о том, что видеосервис YouTube меняет правила монетизации контента.