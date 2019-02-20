В ходе нынешней кампании на выборах президента Украины используются три основные манипуляции. Об этом сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщает "РБК-Украина".



"Одной из наиболее освещаемых тем стал "один миллион мертвых душ" на выборах. Манипуляция номер два – это манипуляции данными социологических опросов. Также мы видим появление манипуляций, связанных с темой подкупа избирателей", – заявил Кошель во время конференции "Избирательная кампания: тенденции и проблемы".

Он также добавил, что специфика любой провокации в том, что она является заметной, а ее опровержение менее заметным.

Ранее "Страна" рассказывала, что творится с демографией в Украине накануне выборов президента и как массовая эмиграция повлияет на исход голосования.

Также мы сообщали о массовом подкупе избирателей в интересах Петра Порошенко.