Национальный банк Украины на 21 февраля укрепил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,09 грн/$1, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 2708,7563 гривен за 100 долларов (-8,5688 гривен). При этом курс доллара на 20 февраля составлял 2717,3251 гривен за 100 долларов.

Также НБУ на 21 февраля повысил курс евро на 3 копейки до 30,72 гривен за евро по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 21 февраля установлен на таком уровне: 3072,2714 гривны за 100 евро (+3,3244 грн). При этом курс евро на 20 февраля составлял 3068,947 гривны за 100 евро.

Фото: bank.gov.ua

Отметим, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду снизился на 29 копеек до 27,45 грн/$1 с 27,16 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривны к окончанию торгов составили 27,35-27,55 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 февраля укрепился до 27,0933 грн/$1 с 27,1744 грн/$1. Что касается курса евро, то он снизился на 8 копеек до 30,67 грн/евро. Курс покупки составляет 30,65 грн/евро.

Ранее "Страна" писала о том, как долго будет снижаться курс доллара в Украине и при чем тут экспортёры.

Отметим также, что курс НБУ на 19 февраля показал, что доллар дешевеет, а евро продолжает расти. При этом за неделю - с 14 февраля – доллар не изменился в цене.