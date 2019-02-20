Возможность начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины в результате дальнейшей эскалации агрессии Москвы уже не является чем-то нереальным ввиду концентрации около украинских границ крупных группировок российской армии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов в Генассамблее ООН 20 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал Порошенко во время дебатов в Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Он отметил, что по этой причине необходимо обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1 тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч" – сказал Порошенко.

Также президент проинформировал Генассамблею ООН о том, что на оккупированном Донбассе в распоряжении российских вооруженных формирований находятся 496 танков, 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем (в том числе, САУ).

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - отметил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер напомнил, что в прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала на видео конвои российской военной техники, незаконно пересекавшие участок российско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями.

По словам Порошенко, наблюдатели СММ также определили наличие на оккупированном востоке страны новейших российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, а также электронных систем глушения БПЛА.

"Эти системы никогда не были в распоряжении украинских Вооруженных сил. Есть только одна страна, способная их производить и поставлять – Россия!" - подчеркнул П.Порошенко.

Руководитель Украины отметил, что для сокрытия этих незаконных поставок вооружения и военной техники на Донбасс, Россия блокирует мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в районах вблизи временно неконтролируемой части украинско-российский государственной границы. Помимо этого, СММ постоянно сталкивается с масштабными ограничениями в своей работе на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, Порошенко попросил Раду допустить в Украину иностранных военных для участия в учениях.

Также сообщалось, что 19 февраля Порошенко выступил в Раде по случаю "пятой годовщины российской агрессии".