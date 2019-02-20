В Службе безопасности Украины информируют, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, несмотря на неоднократные заявления о готовности давать показания следствию, уже дважды во время проведения допросов отказался их давать. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

В среду, в ходе судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения в совершении организации убийства Екатерины Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы Даниила Доценко, а также пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

"Однако, 15 февраля 2019 года во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст.63 Конституции Украины. Более того, 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, повторно отказался их давать", - сообщает пресс-центр СБУ.

В украинской спецслужбе считают, что такая позиция Владислава Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и "свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа".

Вместе с тем, орган досудебного расследования призывает сторону защиты председателя Херсонского облсовета не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, следуя своим процессуальным обязанностям, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства".

Скриншот: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Екатерина Гандзюк скончалась. Следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Напомним, 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал Владиславу Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч гривен. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

По информации СМИ, Владислав Мангер сдал загранпаспорт, но был какое-то время без электронного браслета. В настоящее время полиция надела ему электронный браслет. Также стало известно, что глава Херсонского облсовета Мангер вышел на работу.

Генеральная прокуратура Украины также подала апелляцию в Киевский апелляционный суд на решение Шевченковского райсуда Киева о мере пресечения Владиславу Мангеру. Прокурор просит отменить решение относительно залога и применить арест без определения размера залога.