21 февраля киевское Динамо встречается с греческим Олимпиакосом. На кону выход в 1/8 Лиги Европы. Первый матч в гостях у Олимпиакоса завершился ничьей - 2:2. Сегодня игра состоится на НСК Олимпийский в Киеве. Чтобы пройти дальше по сетке, динамовцам нужно победить либо расписать ничью с малым количеством голов (0:0, 1:1).

"Страна" ведет подробный текстовый онлайн с матча 1/16 Лиги Европы.

21:27 Футболисты "Олимпиакоса" впервые вышли на поле НСК "Олимпийский". Предматчевую тренировку они решили провести у себя в Греции.

21:23 Александр Хацкевич и Ко уже разминаются перед игрой. "Горняки" рубятся во Франкфурте.

Фото: twitter.com/vedmochka00

21:15 Появились стартовые составы команд:

Динамо: Бойко - защитники Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - полузащитники Буяльский, Шепелев - Шапаренко - Цыганков, нападающие Соль, Вербич

В резерве Александра Хацкевича: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный, Алибеков

Олимпиакос: Са - защитники Торосидис, Мерия, Сиссе, Цимикас - полузащитники Гильерме, Бухалакис - Диаш, Фортунис, Поденсе - нападающий Хассан

На замене: Лодыгин, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутрис, Родерик

21:01 Киевляне сыграют в белой домашней форме, греки на выезде - в темно-синих комплектах.

21:00 К полудню 21 февраля было продано 40 тысяч билетов на матч. Цифра может быть и больше, ведь многие болельщики покупают билеты непосредственно перед игрой.

20:57 Матч обслуживают арбитры из Словакии.

20:55 На НСК Олимпийский заработали новые входные терминалы, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств. То есть теперь необязательно заранее распечатывать билеты купленные онлайн. Новые сканеры установили на 16 турникетах ворот "Север 2" - со стороны метро "Дворец спорта".

20:50 В связи с сегодняшним матчем киевское метро работает в особом режиме.

Олимпиакос в Киеве

Олимпиакос прибыл в Киев вечером 20 февраля чартерным рейсом из Афин. Футболисты разместились в отеле "Hilton".

На игру греки выехали из отеля в 20:00. По завершении поединка, который начнется в 22:00, гости вернутся в "Hilton", а на родину вылетят утром 22 февраля.

Кстати, перед прилетом в Киев в Олимпиакосе выпустили методичку по безопасности для своих фанов. Грекам порекомендовали не использовать флаги России, коммунистическую символику и символику российского футбольного клуба Спартак. Также болельщикам посоветовали не вступать в дискуссии на политические темы, в частности, не говорить о войне на Донбассе. Еще один совет - не пользоваться общественным транспортом, а пользоваться такси.

Напомним, что перед первым матчем в Афинах греческие болельщики вывесили на трибунах флаг России, который вскоре сняли по настоянию сотрудников стадиона. В УЕФА решили не наказывать фанатов за этот инцидент.

Как прошел первый матч

14 февраля хозяева поля начали с атак и на 9-й минуте забили в ворота динамовцев. Фортунис отпасовал на Хасана и нападающий Олимпиакоса мощно пробил из вратарской. На 27-й минуте киевляне отыгрались. Кензера в падении смог перевести мяч в штрафную греков, где Виталий Буяльский точно распорядился мячом. А на 40-й минуте Диаш мощным ударов вновь вывел свою команду вперед.

Во время перерыва Александр Хацкевич попросил подопечных играть агрессивнее. И во втором тайме киевляне сравняли счет до 2:2. Таким он и остался до конца игры. После ничьей Хацкевич выразил мнение, что шансы команд на победу в ответном матче равны.

Положение в командах

В подготовке к ответному матчу не принимал участие венгерский защитник Динамо Тамаш Кадар. Первую игру он также пропустил из-за болезни.

В составе Олимпиакоса не выйдет Лазарос Христодулопулос, который травмировался в матче против АЕКа и теперь пропустит остаток сезона.

Греки подходят к игре с большим эмоциональным подъемом. На выходных в матче чемпионата Греции Олимпиакос разгромил АЕК со счетом 4:1. Динамовцы же после зимней паузы только набирают игровую форму.

Что говорят в командах перед матчем

Во время пресс-конференции наставник динамовцев выразил мнение, что во время матча 21 февраля будет уместен атакующий стиль игры. При этом он добавил, что футболисты разобрали свои ошибки, выяснили, где нужно было сыграть надежнее, а где больше рисковать и идти в атаку. Журналисты поинтересовались у наставника "сине-белых" доволен ли он игрой Шепелева, который допускал много потерь. На это Хацкевич ответил, что обостряющие пасы все равно приветствуются, ведь, если сегодня это не прошло, то может пройти завтра. Также он отметил, что понимает, что грекам некуда отступать, а его подопечные не могут уступить перед лицом своих болельщиков.

Тренер Олимпиакоса Педру Мартинш рассказал, что у команды есть определенная философия. Он рассчитывает на мощную атаку четырех игроков при поддержке с флангов. Но не исключил, что в Киеве будут определенные изменения в тактике. Он отметил быструю реакцию динамовцев на любые изменения на поле, поэтому, скорее всего, и действия его команды будут гибкими.

Прогнозы на матч Динамо-Олимпиакос

Судя по ставкам перед игрой, Динамо считается фаворитом сегодняшнего противостояния. Спортивные обозреватели считают, что греки будут биться до последнего, но и динамовцы будут стараться показать лучшую игру, тем более на глазах своих болельщиков. То есть, скорее всего обе команды будут атаковать и будет забито несколько мячей.