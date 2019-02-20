На Сицилии проснулся вулкан Этна, который является самым высоким действующим вулканом Европы. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что это уже второе пробуждение вулкана за последние два месяца. Предыдущий раз извержение вулкана Этна, высота которого - более трех тысяч метров, можно было наблюдать в конце декабря прошлого года.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Местные власти говорят, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео мощного извержения вулкана на юге Японии.

Также мы сообщали, что в Индонезии активизировался вулкан Анак-Кракатау.