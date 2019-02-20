Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на следующей недели приедет во Вьетнам, где должна пройти его встреча с главой США Дональдом Трампом. Ехать до Ханоя он будет в течение трех дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что лидеру КНДР придется ехать на поезде через Китай тысячи километров, а на вьетнамской границе он пересядет в машину, в которой проедет более 170 км.

Встреча двух лидеров должна пройти 27-28 февраля, через восемь месяцев после исторического саммита, который прошел в Сингапуре в июне пошлого года. По итогам прошлой встречи политики подписали совместный документ, по которому Америка обязуется предоставить Северной Кореи гарантии безопасности, а Пхеньян взамен должен начать полную денуклеаризацию.

Как отмечает издание, длительные путешествия на поездах - это излюбленное занятие всей династии правителей КНДР. Так же любили путешествовать при жизни бывшие руководители страны - отец и дедушка нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир и Ким Ир Сен

"Ким Чен Ир был затворником. Он не любил встреч с иностранными делегациями и очень не любил ездить за границу. Но Ким Чен Ын больше похож на Ким Ир Сена. Он очень любит иностранные путешествия", - сказал бывший заместитель посла Северной Кореи в Британии Тхэ Ен Хо, который в 2016 году бежал в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что журналисты узнали, где и когда пройдет новая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также мы писали, что Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом в любое время, но с условием отказа от дальнейших санкций Вашингтона против Пхеньна.