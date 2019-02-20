Правоохранителям сегодня, 20 февраля поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда по улице Соломенской. Полиция эвакуировала людей, информация проверяется, сообщает пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей Киевского апелляционного суда", - сказано в сообщении суда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вчера "заминировали" Высший совет правосудия. Работников и посетителей учреждения эвакуировали, но информация о взрывчатке оказалась ложной.

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