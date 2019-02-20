Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. На эту страну ждет такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - сказал Расмуссен. Он посоветовал белорусам начать реформы, которые ведут к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии русских".

"Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", - подчеркнул бывший генсек Альянса.

По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь надо включить в "большое российское государство", и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма. "И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси на свободу и демократию", - отметил он.

При этом экс-глава НАТО осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад. "Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы или постоянный гнет россиян", - резюмировал Расмуссен.

Как сообщала "Страна", 13 февраля Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией. Это произошло во время третьей встречи Лукашенко с хозяином Кремля, начиная с декабря. "Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин - ред.) согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы", - сказал Лукашенко, обращаясь к журналистам.

Впрочем, посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Лукашенко не позволит Западу разыграть в Беларуси украинский сценарий. И как бы ни развивались политические события, Россия ни в коем случае не должна допустить "ухудшения или значительного ослабления связей между народами".