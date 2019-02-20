В Киеве на берегу Иорданского озера пенсионер обустроил себе жилище на дереве и обитает там уже два года. Об этом пишет "Сегодня".

Как рассказала инициатор создания парка "Почайна" Аннабелла Морина, необычную постройку на дереве заметили случайно.

"Велись комплексные работы по очистке Кирилловского и Иорданского озер, мы обходили территории водоемов и увидели дедушку, который выходил из "дома" на дереве!" - сообщила она.

Хозяином лачуги оказался бывший пожарный Владимир Грицак, который отдал работе 30 лет жизни. Вопреки подозрениям, он не бомж - опрятно и чисто одет, есть своя гостинка на Оболони неподалеку от озера. Нам рассказал, что как раз собирается туда, чтобы сменить замки, поскольку потерял ключи.

Фото: segodnya.ua

Из своего "гнезда" мужчина ловко спустился к нам по длинному стволу дерева, видимо, пригодилась сноровка спасателя. Говорит, что жить на высоте ему очень нравится.

"Мне бы подальше от людей и ближе к воде. Здесь на берегу озера до недавнего времени было безлюдно - полное умиротворение", - объясняет пенсионер.

Оказалось, на дереве он живет с 2016 года. Шалаш Владимира находится на высоте трехэтажного дома. Взобраться к жилищу можно только по высокому стволу. К слову, он прогрызен бобрами. Домик утеплен разной ветошью - старыми одеялами, шторами, одеждой. От осадков защищает большой зонт.

"Правда, зимой, конечно, в ноги холодновато", - жалуется хозяин шалаша.

Из удобств - абсолютно ничего. Но, как говорит хозяин лачуги, спать ему есть где. Его кровать - это несколько кусков пенопласта и старые газеты. В доме есть также немного книг по истории. В душ оболонский отшельник ходит раз в месяц, а лицо и руки моет в кафешках. Летом купается на Трухановом острове.

Владимир увлекается восточной философией, особенно ему нравится китайская. Он цитирует изречения Конфуция и Лунь Юя. Из-за страсти к философии владельца домика на дереве называют оболонским Диогеном. При довольно необычном образе жизни Владимир Андреевич любит посещать кинотеатры, библиотеки.

"Вот недавно накупил билетов на фестиваль американских документальных фильмов, теперь не могу оплатить "коммуналку" за гостинку", - говорит нам пенсионер.

Жалуется, что пенсия небольшая - 3000 грн. А жить в гостинке не хочет из-за бытовых вопросов. Владимир Грицак мечтает о ноутбуке и деревянном доме.

"Ноутбук мне нужен как альтернатива книгам. А дом я хочу построить полностью из дерева, выстелить там дощатый пол, сплести большую корзину для вещей. Хочу жить на высоте 20—25 метров, но не выше. А то молния попадет и убьет", - рассуждает Владимир Андреевич.

Местным активистам пенсионер нравится, они попросили представителей "Киевзеленстроя" не убирать его домик на дереве. А вот сам Робинзон уже хочет сменить место - устал от большого внимания местных жителей.

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