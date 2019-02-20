Юношеская команда киевского "Динамо" (U-19) со счетом 3:0 разгромила туринский "Ювентус", пробившись в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА, сообщает "Украинская правда".

Фото: Facebook/Ярослав Твардовський

Матч плей-офф состоялся 20 февраля на киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Как отмечает издание, динамовцы в течение всего матча имели ощутимое преимущество, при этом победа бело-синих могла быть еще более разгромной для итальянской команды. Первый гол был забит Артуром Ващищиным, который сыграл на добивание на шестой минуте поединка.

Видео: YouTube/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

На 70-й минуте Сергей Булеца ударил примерно с 18 метров, и мяч попал в ворота "Ювентуса", отскочив от штанги.

Видео: YouTube/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

На 85-й минуте после подачи стандарта Денис Попов принес своей команде третий гол.

Видео: YouTube/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Уже во время добавленного судьей времени украинская команда снова забивает в ворота противника, однако арбитр фиксирует офсайд.

Кто станет соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала, станет известно после жеребьевки, которая состоится 22 февраля в швейцарском Ньоне.

Фото: Facebook/Ярослав Твардовський

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Лиону" в юношеской Лиге УЕФА во Франции со счетом 0:2.

Также мы писали, что юношеская сборная Украины разгромно проиграла команде Португалии, но успела завоевать путевку на футбольный Мундиаль.