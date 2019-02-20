Харьковская прокуратура открыла дело против горсовета за невыполнение судебного решения о снижении тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры. Дело открыто по статье об умышленном невыполнении судебного решения служебными лицами (ч.2 ст. 382 УК).

По этой статье, такое невыполнение наказывается штрафом от семисот пятидесяти (12750 грн.) до одной тысячи (17000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 19 февраля Харьковский окружной админсуд приостанавил решение комитета горсовета о поднятии тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, которые были введены 7 февраля. Так, исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 грн, а в метро - с 5 до 8 грн.

Однако, на следующий день общественный транспорт продолжал провозить пассажиров по старым тарифам. А мэр Харькова Геннадий Кернес заявил журналистам, что еще не получил решения суда. Однако, на вопрос, останутся ли в силе установленные исполкомом тарифы, с учетом решения суда, он ответил утвердительно. Заместитель Харьковского городского главы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов назвал решение суда - политическим, передает пресс-служба горсовета. "Там нет никакой экономики. Просто стоял вопрос - к чему прицепиться", - считает он.